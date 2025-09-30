Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in New York City Area w Comcast wynosi od $95.8K year dla I do $190K year dla Senior Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $157K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Comcast. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Engineer 1
$95.8K
$90K
$2K
$3.8K
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$143K
$127K
$15K
$1.9K
Senior Engineer
$190K
$157K
$23.4K
$9.9K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
15%
ROK 1
15%
ROK 2
15%
ROK 3
15%
ROK 4
40%
ROK 5
W Comcast, RSU + Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:
15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 3rd-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 4th-ROK (15.00% rocznie)
40% uprawnia w 5th-ROK (40.00% rocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Comcast, RSU + Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
