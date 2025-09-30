Katalog firm
Comcast
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Chennai Metropolitan Area

Comcast Inżynier Oprogramowania Pensje w Chennai Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Chennai Metropolitan Area w Comcast wynosi od ₹1.31M year dla II do ₹3.22M year dla Principal Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Chennai Metropolitan Area year wynosi w sumie ₹1.33M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Comcast. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Engineer 1
I(Poziom początkujący)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
II
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
III
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.61M
₹2.43M
₹0
₹184K
Pokaż 4 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy

₹13.95M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ Akcji
RSU + Options

W Comcast, RSU + Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 3rd-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 4th-ROK (15.00% rocznie)

  • 40% uprawnia w 5th-ROK (40.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU + Options

W Comcast, RSU + Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier DevOps

Naukowiec Badawczy

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Comcast in Chennai Metropolitan Area wynosi rocznie ₹3,219,602. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Comcast dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Chennai Metropolitan Area wynosi ₹1,331,328.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Comcast

Powiązane firmy

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby