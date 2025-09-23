Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Sprzedaż in United States w Comcast wynosi $103K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Comcast. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Mediana Pakietu
company icon
Comcast
Sales Development Representative Manager
Seattle, WA
Łącznie rocznie
$67K
Poziom
L3
Podstawa
$67K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Comcast?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ Akcji
RSU + Options

W Comcast, RSU + Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 3rd-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 4th-ROK (15.00% rocznie)

  • 40% uprawnia w 5th-ROK (40.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU + Options

W Comcast, RSU + Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w Comcast in United States wynosi rocznie $90,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Comcast dla stanowiska Sprzedaż in United States wynosi $65,000.

Inne zasoby