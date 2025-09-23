Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Konsultant Zarządzania in Austria w Comcast wynosi od €44.1K do €64.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Comcast. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€50.6K - €57.7K
Austria
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ Akcji
RSU + Options

W Comcast, RSU + Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 3rd-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 4th-ROK (15.00% rocznie)

  • 40% uprawnia w 5th-ROK (40.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU + Options

W Comcast, RSU + Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w Comcast in Austria wynosi rocznie €64,262. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Comcast dla stanowiska Konsultant Zarządzania in Austria wynosi €44,112.

