Średnia całkowita rekompensata Księgowy in United States w Comcast wynosi od $74.7K do $106K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Comcast. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
W Comcast, RSU + Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:
15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 3rd-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 4th-ROK (15.00% rocznie)
40% uprawnia w 5th-ROK (40.00% rocznie)
W Comcast, RSU + Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
