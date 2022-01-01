Color Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Color waha się od $114,425 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk danych na dolnym końcu do $278,600 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Color. Ostatnia aktualizacja: 8/23/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $220K

Inżynier oprogramowania full-stack

Rekruter
Median $148K
Analityk biznesowy
$144K

Analityk danych
$114K
Naukowiec danych
Median $171K
Projektant produktu
$134K
Menedżer produktu
$206K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$279K
Kierownik programu technicznego
$236K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Color to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $278,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Color wynosi $171,000.

