Collectors Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Collectors wynosi od $149,250 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programu Technicznego na dolnym końcu do $450,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Collectors. Ostatnia aktualizacja: 10/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $179K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $450K
Marketing
$201K

Menedżer Produktu
$294K
Menedżer Programu Technicznego
$149K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Collectors, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Collectors jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $450,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Collectors wynosi $201,000.

