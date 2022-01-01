Katalog firm
Cognosante
Cognosante Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Cognosante wynosi od $63,750 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $128,156 dla Konsultant Zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Cognosante. Ostatnia aktualizacja: 9/6/2025

$160K

Konsultant Zarządzania
$128K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$63.8K
Inżynier Oprogramowania
Median $115K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Cognosante jest Konsultant Zarządzania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $128,156. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cognosante wynosi $115,000.

