Cognigy
Cognigy Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Cognigy wynosi od $67,017 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $95,337 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Cognigy. Ostatnia aktualizacja: 9/5/2025

$160K

Architekt Rozwiązań
Median $93.8K
Menedżer Produktu
$67K
Inżynier Oprogramowania
$95.3K

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Cognigy jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $95,337. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cognigy wynosi $93,765.

