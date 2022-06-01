Cogent Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Cogent wynosi od $2,920 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $163,080 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Cogent . Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025