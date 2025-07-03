Katalog firm
Coditas Technologies
Coditas Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Coditas Technologies wynosi od $7,455 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $32,350 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Coditas Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025

Projektant Produktu
$7.5K
Inżynier Oprogramowania
$32.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Coditas Technologies jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $32,350. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Coditas Technologies wynosi $19,903.

Inne zasoby

