CodeMettle Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w CodeMettle wynosi od $79,600 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $120,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników CodeMettle. Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $120K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Projektant Produktu
$79.6K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w CodeMettle jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $120,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CodeMettle wynosi $99,800.

Inne zasoby

