Codecademy
Codecademy Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Codecademy waha się od $32,609 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania in India na dolnym końcu do $189,647 dla Marketing in United States na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Codecademy. Ostatnia aktualizacja: 8/9/2025

$160K

Operacje biznesowe
$124K
Naukowiec danych
$146K
Marketing
$190K

Projektant produktu
$161K
Menedżer produktu
$119K
Rekruter
$168K
Inżynier oprogramowania
$32.6K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $187K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Codecademy to Marketing at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $189,647. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Codecademy wynosi $153,263.

