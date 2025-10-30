Katalog firm
CNOVA
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in France w CNOVA wynosi €38.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CNOVA.

Mediana Pakietu
company icon
CNOVA
Software Engineer
Bordeaux, AQ, France
Łącznie rocznie
€38.3K
Poziom
L2
Podstawa
€38.3K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w CNOVA?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w CNOVA in France wynosi rocznie €61,072. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CNOVA dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in France wynosi €38,301.

