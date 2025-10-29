Katalog firm
CMR Surgical
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

CMR Surgical Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United Kingdom w CMR Surgical wynosi £50.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CMR Surgical. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£50.3K
Poziom
-
Podstawa
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Premia
£0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w CMR Surgical?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w CMR Surgical in United Kingdom wynosi rocznie £86,440. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CMR Surgical dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United Kingdom wynosi £46,414.

Wyróżnione oferty pracy

Inne zasoby