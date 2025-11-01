Katalog firm
Clickhouse
Clickhouse Inżynier Oprogramowania Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Clickhouse. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€131K - €152K
Germany
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€121K€131K€152K€169K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Clickhouse, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Clickhouse in Germany wynosi rocznie €169,174. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Clickhouse dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Germany wynosi €120,838.

