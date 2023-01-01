Clickhouse Wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia w Clickhouse wynosi $234,375 dla Inżynier Oprogramowania . Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Clickhouse. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025
Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Clickhouse, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
