Clickhouse Wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia w Clickhouse wynosi $234,375 dla Inżynier Oprogramowania . Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Clickhouse. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $234K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Clickhouse, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Clickhouse jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $234,375. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Clickhouse wynosi $234,375.

