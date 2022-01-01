Katalog firm
ClearTax
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

ClearTax Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń ClearTax waha się od $11,907 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk biznesowy na dolnym końcu do $103,809 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy ClearTax. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Inżynier oprogramowania backend

Menedżer produktu
Median $16.8K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $104K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Analityk biznesowy
$11.9K
Rozwój biznesu
$19.8K
Projektant produktu
$30.7K
Kierownik programu
$13K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie ClearTax, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην ClearTax είναι ο Kierownik inżynierii oprogramowania με ετήσια συνολική αποζημίωση $103,809. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην ClearTax είναι $27,941.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla ClearTax

Powiązane firmy

  • Tata Elxsi
  • Revature
  • People Tech Group
  • HashedIn
  • Wissen Technology
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby