Katalog firm
ClearBank
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

ClearBank Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń ClearBank waha się od $152,429 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik inżynierii oprogramowania na dolnym końcu do $160,219 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy ClearBank. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $157K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $152K
Marketing
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Menedżer produktu
$160K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w ClearBank to Menedżer produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $160,219. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w ClearBank wynosi $154,783.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla ClearBank

Powiązane firmy

  • Improbable
  • PwC
  • Royal Bank of Scotland
  • Starling Bank
  • AlphaSights
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby