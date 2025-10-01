Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in New York City Area w CLEAR wynosi od $217K year dla Software Engineer II do $353K year dla Staff Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $223K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CLEAR. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
20%
ROK 1
30%
ROK 2
50%
ROK 3
W CLEAR, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)
30% uprawnia w 2nd-ROK (30.00% rocznie)
50% uprawnia w 3rd-ROK (50.00% rocznie)
