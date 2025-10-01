Katalog firm
Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in New York City Area w CLEAR wynosi od $217K year dla Software Engineer II do $353K year dla Staff Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $223K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CLEAR. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer I
(Poziom początkujący)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

30%

ROK 2

50%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W CLEAR, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 30% uprawnia w 2nd-ROK (30.00% rocznie)

  • 50% uprawnia w 3rd-ROK (50.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w CLEAR in New York City Area wynosi rocznie $352,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CLEAR dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in New York City Area wynosi $215,000.

Inne zasoby