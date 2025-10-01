Katalog firm
CLEAR Inżynier Oprogramowania Pensje w India

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w CLEAR wynosi ₹1.84M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CLEAR. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹1.84M
Poziom
Software Engineer I
Podstawa
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
0 Lata
Jakie są poziomy kariery w CLEAR?

₹13.95M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

30%

ROK 2

50%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W CLEAR, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 30% uprawnia w 2nd-ROK (30.00% rocznie)

  • 50% uprawnia w 3rd-ROK (50.00% rocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at CLEAR in India sits at a yearly total compensation of ₹7,927,480. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAR for the Inżynier Oprogramowania role in India is ₹1,836,238.

Inne zasoby