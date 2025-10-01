Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w CLEAR wynosi ₹1.84M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CLEAR. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
20%
ROK 1
30%
ROK 2
50%
ROK 3
W CLEAR, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)
30% uprawnia w 2nd-ROK (30.00% rocznie)
50% uprawnia w 3rd-ROK (50.00% rocznie)
