Clear Street
Clear Street Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Clear Street waha się od $112,435 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $323,339 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Clear Street. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Inżynier oprogramowania backend

Analityk finansowy
$284K
Specjalista IT
$112K

Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Clear Street, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (25.00% rocznie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Clear Street to Inżynier oprogramowania at the L5 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $323,339. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Clear Street wynosi $231,000.

