Clark Associates Inżynier Oprogramowania Pensje w Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area w Clark Associates wynosi $85K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Clark Associates. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Clark Associates
Software Engineer
Lititz, PA
Łącznie rocznie
$85K
Poziom
Mid
Podstawa
$85K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Clark Associates?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Clark Associates in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area sits at a yearly total compensation of $138,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clark Associates for the Inżynier Oprogramowania role in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area is $80,000.

