Clario
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Bengaluru

Clario Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Bengaluru

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Clario wynosi ₹1.72M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Clario. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Clario
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹1.72M
Poziom
hidden
Podstawa
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹45.8K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Clario?

₹13.95M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Clario in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,255,806. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clario for the Inżynier Oprogramowania role in Greater Bengaluru is ₹1,678,589.

