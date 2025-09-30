Katalog firm
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • India

Clari Inżynier Oprogramowania Pensje w India

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Clari wynosi od ₹2.31M year dla L1 do ₹7.55M year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹4.38M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Clari. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
Software Engineer 1(Poziom początkujący)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
₹13.95M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Clari, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Clari, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Clari in India wynosi rocznie ₹7,554,055. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Clari dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹4,211,581.

Inne zasoby