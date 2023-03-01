Katalog firm
City of Seattle Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w City of Seattle wynosi od $96,361 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programu Technicznego na dolnym końcu do $201,000 dla Inżynier Elektryk na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników City of Seattle. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Technolog Informacyjny (IT)
Median $135K
Menedżer Operacji Biznesowych
$172K
Analityk Biznesowy
$161K

Inżynier Budownictwa
$127K
Inżynier Elektryk
$201K
Menedżer Programu
$105K
Menedżer Projektu
$153K
Inżynier Oprogramowania
$152K
Menedżer Programu Technicznego
$96.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w City of Seattle jest Inżynier Elektryk at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $201,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w City of Seattle wynosi $152,235.

