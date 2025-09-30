Katalog firm
CitiusTech
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Mumbai Metropolitan Region

CitiusTech Inżynier Oprogramowania Pensje w Mumbai Metropolitan Region

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Mumbai Metropolitan Region w CitiusTech wynosi ₹614K year dla Software Engineer I. Medianna pakietu rekompensaty in Mumbai Metropolitan Region year wynosi w sumie ₹727K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CitiusTech. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer I
(Poziom początkujący)
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w CitiusTech?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w CitiusTech in Mumbai Metropolitan Region wynosi rocznie ₹2,843,579. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CitiusTech dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Mumbai Metropolitan Region wynosi ₹1,144,459.

Inne zasoby