Citadel
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • United Kingdom

Citadel Inżynier Oprogramowania Pensje w United Kingdom

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United Kingdom w Citadel wynosi od £197K year dla L1 do £300K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United Kingdom year wynosi w sumie £286K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Citadel. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
(Poziom początkujący)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
£121K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Citadel?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier Systemów

Programista Ilościowy

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Citadel in United Kingdom wynosi rocznie £416,816. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Citadel dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United Kingdom wynosi £289,630.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Citadel

Inne zasoby