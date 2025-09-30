Katalog firm
Citadel
  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  New York City Area

Citadel Inżynier Oprogramowania Pensje w New York City Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in New York City Area w Citadel wynosi od $408K year dla L1 do $643K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $570K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Citadel. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
(Poziom początkujący)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Pokaż 1 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Citadel?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier Systemów

Programista Ilościowy

Najczęściej zadawane pytania

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Inżynier Oprogramowania in Citadel in New York City Area raggiunge una retribuzione totale annua di $875,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Citadel per il ruolo Inżynier Oprogramowania in New York City Area è $500,000.

Inne zasoby