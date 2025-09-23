Katalog firm
Citadel
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

Citadel Projektant Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Projektant Produktu in United States w Citadel wynosi $212K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Citadel. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Mediana Pakietu
company icon
Citadel
Product Designer
hidden
Łącznie rocznie
$212K
Poziom
hidden
Podstawa
$212K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Citadel?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Citadel in United States wynosi rocznie $267,218. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Citadel dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $205,100.

