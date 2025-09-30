Katalog firm
Citadel
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

  • New York City Area

Citadel Analityk Danych Pensje w New York City Area

Wynagrodzenie Analityk Danych in New York City Area w Citadel wynosi od $301K year dla L1 do $625K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $291K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Citadel. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Jakie są poziomy kariery w Citadel?

Uwzględnione Stanowiska

Badacz Ilościowy

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Citadel in New York City Area wynosi rocznie $625,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Citadel dla stanowiska Analityk Danych in New York City Area wynosi $200,000.

Inne zasoby