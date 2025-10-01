Katalog firm
Cisco
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Sprzętu

  • Wszystkie pensje Inżynier Sprzętu

  • Greater Los Angeles Area

Cisco Inżynier Sprzętu Pensje w Greater Los Angeles Area

Wynagrodzenie Inżynier Sprzętu in Greater Los Angeles Area w Cisco wynosi $178K year dla Grade 11. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cisco. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Pokaż 3 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Cisco, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Sprzętu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Najczęściej zadawane pytania

أعلى حزمة راتب لوظيفة Inżynier Sprzętu في Cisco in Greater Los Angeles Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $238,625. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cisco لوظيفة Inżynier Sprzętu in Greater Los Angeles Area هو $118,127.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Cisco

Powiązane firmy

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby