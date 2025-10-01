Katalog firm
Cisco
  • Pensje
  • Analityk Finansowy

  • Wszystkie pensje Analityk Finansowy

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Analityk Finansowy Pensje w Raleigh-Durham Area

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Finansowy in Raleigh-Durham Area w Cisco wynosi $116K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cisco. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Łącznie rocznie
$116K
Poziom
L8
Podstawa
$98K
Stock (/yr)
$5K
Premia
$13K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Cisco?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Cisco, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Cisco in Raleigh-Durham Area wynosi rocznie $132,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cisco dla stanowiska Analityk Finansowy in Raleigh-Durham Area wynosi $104,860.

Inne zasoby