Cisco Menedżer Operacji Biznesowych Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Operacji Biznesowych in San Francisco Bay Area w Cisco wynosi $183K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cisco. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Cisco
Business Operations Manager
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$183K
Poziom
G10
Podstawa
$166K
Stock (/yr)
$0
Premia
$16.6K
Lata w firmie
25 Lata
Lata doświadczenia
25 Lata
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Cisco, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Operacji Biznesowych w Cisco in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $284,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cisco dla stanowiska Menedżer Operacji Biznesowych in San Francisco Bay Area wynosi $186,000.

