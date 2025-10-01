Katalog firm
Cisco
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Operacje Biznesowe

  • Wszystkie pensje Operacje Biznesowe

  • San Francisco Bay Area

Cisco Operacje Biznesowe Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Operacje Biznesowe in San Francisco Bay Area w Cisco wynosi $175K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cisco. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Cisco
Business Operations
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$175K
Poziom
hidden
Podstawa
$175K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Cisco?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Cisco, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Inne zasoby