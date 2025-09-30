Katalog firm
Cirrus Logic
  • Pensje
  • Inżynier Sprzętu

  • Wszystkie pensje Inżynier Sprzętu

  • United Kingdom

Cirrus Logic Inżynier Sprzętu Pensje w United Kingdom

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Sprzętu in United Kingdom w Cirrus Logic wynosi £73.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cirrus Logic. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Łącznie rocznie
£73.8K
Poziom
Senior Engineer
Podstawa
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Premia
£5.1K
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Cirrus Logic?

£121K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzętu w Cirrus Logic in United Kingdom wynosi rocznie £152,372. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cirrus Logic dla stanowiska Inżynier Sprzętu in United Kingdom wynosi £68,905.

