Cirrus Logic
Cirrus Logic Inżynier Elektryk Pensje w Greater Austin Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Elektryk in Greater Austin Area w Cirrus Logic wynosi $250K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cirrus Logic. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Łącznie rocznie
$250K
Poziom
L6
Podstawa
$200K
Stock (/yr)
$50K
Premia
$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
21 Lata
Jakie są poziomy kariery w Cirrus Logic?

$160K

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Elektryk at Cirrus Logic in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $308,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Inżynier Elektryk role in Greater Austin Area is $175,000.

Inne zasoby