CircleCI Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CircleCI. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$234K - CA$272K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$216KCA$234KCA$272KCA$303K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 1 więcej Menedżer Inżynierii Oprogramowania zgłoszeń w CircleCI aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

CA$225K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W CircleCI, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Didžiausias atlyginimų paketas Menedżer Inżynierii Oprogramowania pozicijai CircleCI in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$302,599. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CircleCI Menedżer Inżynierii Oprogramowania pozicijai in Canada yra CA$216,142.

