Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in United States w CircleCI wynosi od $107K do $155K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CircleCI. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$121K - $140K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$107K$121K$140K$155K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W CircleCI, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w CircleCI in United States wynosi rocznie $154,700. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CircleCI dla stanowiska Zasoby Ludzkie in United States wynosi $106,600.

