Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Mumbai Metropolitan Region w Cimpress wynosi od ₹1.35M year dla PR1 do ₹3.6M year dla PR3. Medianna pakietu rekompensaty in Mumbai Metropolitan Region year wynosi w sumie ₹2.29M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cimpress. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
PR1
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Cimpress, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
