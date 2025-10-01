Katalog firm
Cimpress
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Menedżer Produktu Pensje w Mumbai Metropolitan Region

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Mumbai Metropolitan Region w Cimpress wynosi ₹5.65M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cimpress. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Łącznie rocznie
₹5.65M
Poziom
PR3
Podstawa
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Cimpress?

₹13.94M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Cimpress, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Cimpress in Mumbai Metropolitan Region wynosi rocznie ₹11,527,837. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cimpress dla stanowiska Menedżer Produktu in Mumbai Metropolitan Region wynosi ₹5,647,991.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Cimpress

Powiązane firmy

  • Accenture
  • AT&T
  • Capital One
  • Citi
  • Verizon
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby