Cigna
Mediana pakietu rekompensaty Rozwój Biznesu in United States w Cigna wynosi $216K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cigna. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Mediana Pakietu
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Łącznie rocznie
$216K
Poziom
hidden
Podstawa
$138K
Stock (/yr)
$50K
Premia
$28K
Lata w firmie
5-10 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Cigna?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Cigna, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rozwój Biznesu w Cigna in United States wynosi rocznie $292,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cigna dla stanowiska Rozwój Biznesu in United States wynosi $208,760.

Inne zasoby

