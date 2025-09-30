Katalog firm
Ciena
Ciena Inżynier Oprogramowania Pensje w San Francisco Bay Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area w Ciena wynosi od $114K year dla P1 do $180K year dla P3. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $130K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ciena. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
(Poziom początkujący)
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$133K
$125K
$1.7K
$6.5K
P3
$180K
$157K
$5.9K
$17K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Pokaż 2 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Ciena, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Ciena in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $190,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Inżynier Oprogramowania role in San Francisco Bay Area is $142,400.

