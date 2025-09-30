Katalog firm
Ciena
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Pune Metropolitan Region

Ciena Inżynier Oprogramowania Pensje w Pune Metropolitan Region

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Pune Metropolitan Region w Ciena wynosi od ₹3.24M year dla P2 do ₹3.84M year dla P3. Medianna pakietu rekompensaty in Pune Metropolitan Region year wynosi w sumie ₹3.42M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ciena. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
(Poziom początkujący)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.14M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Pokaż 2 Więcej poziomów
₹13.95M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Ciena, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Ciena in Pune Metropolitan Region wynosi rocznie ₹4,148,563. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ciena dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Pune Metropolitan Region wynosi ₹3,517,059.

