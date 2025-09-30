Katalog firm
Ciena
Wynagrodzenie Inżynier Optyk in Greater Ottawa Area w Ciena wynosi od CA$110K year dla P2 do CA$168K year dla P3. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Ottawa Area year wynosi w sumie CA$117K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ciena.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$139K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Ciena, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Optyk at Ciena in Greater Ottawa Area sits at a yearly total compensation of CA$187,482. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Inżynier Optyk role in Greater Ottawa Area is CA$158,286.

Inne zasoby