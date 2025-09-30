Wynagrodzenie Inżynier Optyk in Greater Ottawa Area w Ciena wynosi od CA$110K year dla P2 do CA$168K year dla P3. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Ottawa Area year wynosi w sumie CA$117K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ciena. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$139K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Ciena, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)