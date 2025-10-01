Katalog firm
CIBC
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

  • Greater Toronto Area

CIBC Analityk Danych Pensje w Greater Toronto Area

Wynagrodzenie Analityk Danych in Greater Toronto Area w CIBC wynosi od CA$99.7K year dla Data Scientist I do CA$122K year dla Senior Data Scientist. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Toronto Area year wynosi w sumie CA$112K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CIBC. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Uwzględnione Stanowiska

Badacz Ilościowy

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w CIBC in Greater Toronto Area wynosi rocznie CA$139,189. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CIBC dla stanowiska Analityk Danych in Greater Toronto Area wynosi CA$112,419.

