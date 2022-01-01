Katalog firm
CI&T
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

CI&T Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w CI&T wynosi od $17,078 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $121,295 dla Menedżer Projektowania Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników CI&T. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $26.6K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Architekt Rozwiązań
Median $33.9K
Analityk Danych
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Analityk Danych
$17.1K
Zasoby Ludzkie
$95.1K
Menedżer Projektowania Produktu
$121K
Menedżer Produktu
$42.2K
Menedżer Projektu
$42K
Rekruter
$22.6K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at CI&T is Menedżer Projektowania Produktu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CI&T is $33,892.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla CI&T

Powiązane firmy

  • AgileThought
  • Globant
  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby