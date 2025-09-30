Katalog firm
Cian
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

  • Moscow Metro Area

Cian Analityk Danych Pensje w Moscow Metro Area

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Moscow Metro Area w Cian wynosi RUB 4.63M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cian. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Łącznie rocznie
RUB 4.63M
Poziom
Senior MLE
Podstawa
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Premia
RUB 0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Cian?

RUB 13.29M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Analityk Danych at Cian in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,896,378. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cian for the Analityk Danych role in Moscow Metro Area is RUB 4,627,225.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Cian

Powiązane firmy

  • LinkedIn
  • Apple
  • Snap
  • SoFi
  • Pinterest
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby