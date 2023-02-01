Katalog firm
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Church of Jesus Christ of Latter-day Saints wynosi od $13,431 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $124,320 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $124K
Asystent Administracyjny
$13.4K
Obsługa Klienta
$56.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Technolog Informacyjny (IT)
$45.5K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$75.6K
Badacz UX
$98.5K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints薪资最高的职位是Inżynier Oprogramowania，年度总薪酬为$124,320。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints的年度总薪酬中位数为$65,950。

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Powiązane firmy

  • Lyft
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Google
  • SoFi
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby