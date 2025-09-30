Katalog firm
Chubb
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Mexico

Chubb Inżynier Oprogramowania Pensje w Mexico

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Mexico w Chubb wynosi MX$622K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Chubb.

Mediana Pakietu
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Łącznie rocznie
MX$622K
Poziom
L1
Podstawa
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Premia
MX$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Chubb?

MX$3.1M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Chubb in Mexico wynosi rocznie MXMX$21,017,116. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Chubb dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Mexico wynosi MXMX$12,034,249.

